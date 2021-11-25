تحت رعاية رئيس الجامعة .. وكالة الجامعة للتطوير والجودة تدشن “استراتيجية جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للاعتماد البرامجي”

برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي دشنت وكالة الجامعة للتطوير والجودة ممثلة بعمادة التطوير والجودة “استراتيجية جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للاعتماد البرامجي” صباح اليوم الخميس الموافق 25 / 11 / 2021م وذلك بمسرح كلية الهندسة بالمدينة الجامعية بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وأعضاء هيئةالتدريس.
وفي بداية اللقاء استعرض عميد التطوير والجودة الدكتور حسن بن ناصر الذروي استراتيجية الاعتماد الأكاديمي حيث قدم شرحاً مفصلاً عن متطلبات تحقيقها ومتابعة إستكمال مقومات تنفيذها للوصول إلى المستوى المأمول ، فيما قدم وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور ناصر بن سعد القحطاني عرضاً للمشاركين عن “الاعتماد الأكاديمي واهميته” وفق أفضل المتطلبات والمعايير لضمان جودة التعليم المقدم في الجامعة بما يتواكب مع التنمية التعليمية والأكاديمية التي تشهدها بلادنا لافتا النظر إلى أن الغاية الإستراتيجية للاعتماد الأكاديمي تأتي ضمن إهتمام الجامعة لمواكبة التطورات العالمية ومسايرة المستجدات الأكاديمية بمخرجات علمية مرموقة.
عقب ذلك القى رئيس الجامعة كلمته أكد من خلالها على أهمية مواصلة العمل في هذا الشأن لتحقيق رسالة الجامعة الطموحة بهدف الوصول إلى المنجزات المستدامة مضيفًا أن الاعتماد الأكاديمي يعد أحد الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء والمخرجات ورفع الكفاءة والفاعلية مما يعزز الثقة في مخرجات الجامعة على المستويين المحلي والدولي ويساهم في تحسين ترتيب الجامعة في مصاف الجامعات العالمية.
إلى ذلك أقيمت ورشة عمل للمشاركين بعنوان “الاعتماد الأكاديمي البرنامج وآلية العمل” تناوب على تقديمها وكيل الجودة بالعمادة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله المبرد ومشرف وحدة الاعتماد الأكاديمي بالعمادة عيد رجب ابو عز دارت حول شرح مفهوم الاعتماد ومكوناته واهميته ومتطلباته تحقيقه .