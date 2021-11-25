بحضور أمير الرياض بالنيابة.. توقيع اتفاقية لطرح أكثر من 500 وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة

شهد أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن في مكتبه بقصر الحكم اليوم (الخميس)، توقيع اتفاقية لطرح أكثر من 500 وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف الاتفاقية التي وقعت بين كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومؤسسة سعي الوقفية، لتدريب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة عن طريق إلحاقهم بالعديد من البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها من خلال مؤسسة سعي الوقفية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية لتحويل الأشخاص ذوي الإعاقة من فئات مستحقة للرعاية، إلى فئات تساهم في تنمية المجتمع وتساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأشاد الأمير محمد بن عبدالرحمن بهذه الخطوة، مشيراً إلى أنها تسهم في تقديم خدمة جليلة لهذه الفئة الغالية وتعزيز دورهم في المجتمع. وفق “أخبار 24”.
ووقع الاتفاقية مديرة إدارة التأهيل المهني بوزارة الموارد البشرية ابتسام العمري، ومدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة سعي الوقفية لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مرزوق العتيبي.