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جديد المحليات > بالفيديو.. الجدعان: لن نخصص قطاع الصحة بشكل كامل وسنزيد مشاريع التخصيص بقطاع التعليم
25/11/2021   5:44 م

بالفيديو.. الجدعان: لن نخصص قطاع الصحة بشكل كامل وسنزيد مشاريع التخصيص بقطاع التعليم

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أعلن وزير المالية، محمد الجدعان، اليوم (الخميس)، أن الخطة التنفيذية المحدثة لبرنامج التخصيص تتضمن نحو 160 مشروع تخصيص سيتم طرحها في المرحلة المقبلة، مستبعدًا تخصيص القطاع الصحي بشكل كامل.

وقال “الجدعان”: “حتى تكون الصورة واضحة، لن نخصص القطاع الصحي كتقديم خدمة؛ ستُخصص أجزاء من القطاع الصحي التي يمكن تخصيصها، مثل الأشعة”.

ولفت، خلال مشاركته في “ندوة الاستقرار المالي”، إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي قطع شوطا كبيرا في التخصيص وسيتم المضي فيه بشكل موسع في العام المقبل.

وأضاف أن خطط التخصيص مستمرة في قطاعات أخرى منها قطاعا التعليم واللوجيستيات، مؤكدًا زيادة مشاريع التخصيص بهذين القطاعين بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الجدعان: لن نخصص قطاع الصحة بشكل كامل وسنزيد مشاريع التخصيص بقطاع التعليم

جديد المحليات
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