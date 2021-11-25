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جديد المحليات > بالفيديو.. استشاري أمراض قلب يروي قصة موظف أصيب بجلطة بسبب “مزحة” من زميله في العمل
26/11/2021   12:49 ص

بالفيديو.. استشاري أمراض قلب يروي قصة موظف أصيب بجلطة بسبب “مزحة” من زميله في العمل

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روى استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، قصة موظف أصيب بجلطة في القلب بسبب “مزحة” من زميله في العمل.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، اليوم (الخميس)، أن موظفًا في أحد البنوك جاءه عميل وأعطاه شيكًا بمئات الملايين من الريالات، وخلال توجه الموظف إلى دورة المياه، مازحه زميله في العمل وخبّأ منه الشيك.

وأضاف أنه عندما عاد الموظف بحث عن الشيك فلم يجده، وتوجه إلى مديره الذي وجّه له لومًا شديدا تعرض على إثره للإغماء وأصيب بجلطة في وقتها، وذهب إلى المستشفى، وكان ذلك بسبب مزاح زميله. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه ليس كل الأشخاص يمكن المزاح معهم، لأن البعض لا يتحمل الضغط النفسي.

بالفيديو.. استشاري أمراض قلب يروي قصة موظف أصيب بجلطة بسبب “مزحة” من زميله في العمل

جديد المحليات
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