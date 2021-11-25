أمانة الرياض تكشف عن الملاحظات الـ11 التي يتحقق منها المراقبون في الجولات الميدانية

كشفت أمانة منطقة الرياض أبرز 11 ملاحظة يتحقق منها المراقبون خلال جولاتهم الميدانية في الأسواق المركزية والتموينات والبقالات.
وأوضحت أن الفرق تتأكد من عرض المنتجات بطريقة تسمح بالرؤية الواضحة والوصل السهل إليها، ووضع لوحات توضح أقسام المحل حسب تقسيم المنتجات والأنشطة، وعدم مجاورة المنتجات ذات الرائحة النفاذة مثل المنظفات والمطهرات للمواد الغذائية.
كما يتم التأكد من عدم استخدام السلالم وإطارها والجدار الملاصقة لها في عرض وتخزين السلع، وتعبئة المنتجات في عبوات غذائية مناسبة لنوعها والالتزام باللوائح النظامية عند تحضير المواد الغذائية.
وأضافت أن الرقابة تشمل التأكد من عرض منتجات الطاقة في ثلاجات وأرفف مخصصة لها ومفصولة عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى وتركيب لوحات تتضمن نصا تحذيريا، ووجود بطاقة تعريفية في المنتجات، ووضع تسعيرة على المنتج أو الرف.
وأشارت إلى أنه يتم التأكد كذلك من عدم بيع الأدوية والمستحضرات والأدوات الطبية والعدسات اللاصقة والنظارات الطبية والشمسية، وعدم بيع السجائر إلا في عبوات مغلقة ومطابقة للمواصفات المعتمدة وأن تكون غير مرئية، مع الالتزام بأن تكون أسعار السلع معروضة بالريال السعودي.
وفق “أخبار 24”.