“الطيران المدني” يوجه الناقلات الجوية برفع قيود السفر للقادمين من 6 دول

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن إصدار تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات الداخلية، بشأن رفع تعليق القدوم المباشر عن بعض الدول المعلق القدوم منها إلى المملكة.
وأوضحت أن التعميم ينص على السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من دول إندونيسيا، وباكستان، والبرازيل وفيتنام، ومصر، والهند، وذلك دون الحاجة إلى قضاء 14 يوماً خارجها قبل الدخول.
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام على المسافرين بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة أن العمل بهذه الإجراءات يسري اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء المقبل.