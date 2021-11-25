وصلت إلى مرحلتي الإبداع والتكامل.. تعرّف على أفضل الجهات الحكومية في قياس التحول الرقمي التاسع

كشفت هيئة الحكومة الرقمية، اليوم (الخميس)، عن نتائج تقرير قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورته التاسعة لعام 2021م، الذي أظهر تقدم 45 جهة حكومية إلى مرحلتي الإبداع والتكامل.
وأحرزت الجهات الحكومية تقدمًا في القياس التاسع للتحول الرقمي، والتي بلغ عددها 176 جهة حكومية، مقارنة بما قدمته في القياس الثامن بنسبة تحسن بلغت 3.9 %، وتضمنت جهتين في مرحلة الإبداع والريادة، و43 جهة في التكامل، و59 في التحسين، و71 في الإتاحة، وجهة واحدة في البناء.
وتصدرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة أعلى الجهات الحكومية حسب نتائج القياس، تلتها وزارة الصحة، ثم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبنك التنمية الاجتماعية، وأمانة منطقة الرياض، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وفي المركز العاشر وزارة التجارة.
وقسّم التقرير الجهات وفقا لمجموعات، تضمنت الوزارات، والقطاع المالي والاقتصادي، والأمانات، والخدمات الصحية، والتعليم والتدريب، والأجهزة العامة، والأمنية والعسكرية، والتقنية والإعلام والخدمات اللوجستية، وإمارات المناطق.
ونستعرض فيما يلي ترتيب الجهات الحكومية في قياس التحول الرقمي وفقا لكل مجموعة:
الوزارات:
الصحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيئة والمياه والزراعة، والتجارة، والمالية.
المالي والاقتصادي:
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الأمانات:
منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومحافظة الطائف، ومنطقة الباحة، ومنطقة القصيم.
الخدمات الصحية:
مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والشؤون الصحية بالحرس الوطني، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، والإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع. وفق “أخبار 24”.
التعليم والتدريب:
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك خالد، جامعة القصيم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعهد الإدارة العامة.
الأجهزة العامة:
الديوان الملكي، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمراسم الملكية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، والمؤسسة العامة للري.
الأمنية والعسكرية:
المديرية العامة للجوازات، ورئاسة الاستخبارات العامة، والمديرية العامة لحرس الحدود، والمديرية العامة للدفاع المدني، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
التقنية والإعلام والخدمات اللوجستية:
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ووكالة الأنباء السعودية، والبريد السعودي، والهيئة العامة للنقل.
إمارات المناطق:
إمارة منطقة الرياض، وإمارة منطقة تبوك، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة عسير، وإمارة منطقة المدينة المنورة.
وحققت المملكة إنجازات عالمية على مستوى التحول الرقمي، حيث أُدرجت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجال تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، كما حققت المرتبة الثانية في مؤشر التنافسية الرقمية ضمن دول مجموعة العشرين، والمركز الثالث عالميا في انتشار الإنترنت بنسبة 95 %.
كما قفزت 9 مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2020م، وبلغت نسبة جاهزية الخدمات الإلكترونية الحكومية 98 % في مؤشر osi التابع لمؤشر الأمم المتحدة.