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جديد المحليات > بينها مصر والهند.. “الداخلية”: السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة لقضاء 14 يومًا خارجها
26/11/2021   12:48 ص

بينها مصر والهند.. “الداخلية”: السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة لقضاء 14 يومًا خارجها

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، أنه تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: (إندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وفيتنام، ومصر، والهند)، دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يسري اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 26 / 4 / 1443هـ الموافق 1 / 12 / 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

وأكدت الداخلية على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، مؤكدة أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن القدوم من الدول المذكورة آنفاً كان يستلزم قضاء (14) يومًا خارجها قبل الدخول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة لقضاء 14 يومًا خارجها

بينها مصر والهند.. “الداخلية”: السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة لقضاء 14 يومًا خارجها

جديد المحليات
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