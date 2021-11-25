حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الخميس)، من مشاركة منتجات التجميل بين الأفراد ما يؤدي إلى التلوث، مؤكدة أنه ينتج عن ذلك أعراض ومخاطر صحية على مستخدميها.
وأوضحت أخصائية السلامة الدوائية بالهيئة، بيان الغريبي، أن مشاركة منتجات التجميل تُعد من أخطر الممارسات الخاطئة، سواء بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين الصديقات أو عبر عينات التجربة في مراكز ومحلات التجميل، مبينة أنها قد تؤدي إلى تلوث المنتجات ونمو البكتيريا والميكروبات فيها.
وأشارت إلى أنه من بين منتجات التجميل غير القابلة للمشاركة، الكريمات المعبأة في علب متعددة الاستخدام، وبودرة الأساس، ومنتجات العيون، ومنتجات الشفاه، وأدوات وضع المكياج، لافتة إلى أنه من أبرز مخاطر المشاركة ظهور الحبوب وتقرحات في الشفاه والتهابات العين.
ودعت إلى المحافظة على نظافة منتجات التجميل وتخزينها في ظروف ملائمة، وتنظيف اليدين والمناطق المراد تجميلها قبل الاستخدام، إضافة إلى تجنب أبرز العادات الخاطئة للاستخدام، مثل إضافة الماء أو اللعاب على المنتج ومشاركته مع الآخرين، والتوقف عن استخدام منتجات التجميل في حال وجود التهابات. وفق “أخبار 24”.
وشددت على عدم استخدام عينات التجربة في محلات التجميل، واستخدامها بحرص على منطقة اليد والتعقيم بعدها، إلى جانب استخدام الأدوات الشخصية، أو المنتجات ذات الاستخدام الواحد في مراكز التجميل النسائي.
مشاركة منتجات التجميل بين الأفراد يؤدي إلى تلوثها، وينتج عن هذا التلوث ظهور عدة أعراض ومخاطر صحية على مستخدميها.#دقيقة_تجميل#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/Qqd022xcHH
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) November 25, 2021