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جديد الخرج > بالصور.. فريق الحمايه الاسرية بالخرج يٌفعل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
26/11/2021   12:38 ص

بالصور.. فريق الحمايه الاسرية بالخرج يٌفعل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

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تزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ،  فعل فريق الحمايه الاسرية بالخرج هذه المناسبة مساء هذا اليوم الموافق ٢٥ نوفمبر في نادي مخيم اللياقة .

حيث احتوى على ركن تعريفي عن هذه المناسبة وبروشورات توضحية عن العنف بانواعه .. كما تم التوضيح من قبل الباحثة الاجتماعية أ. وداد الطي  وأ. هند النفيسه عن طبيعة سير عمل واجراءات الحمايه الاسريه للحضور وتوزيع الهدايا وتسليم درع لادارة النادي .

وكان التفاعل واضح من الحضور وذلك بطرح الاستفسارات عن العنف وعن دور الحمايه وكيفية تلقي البلاغات ومعالجته والخدمات التي يمكن تقديمها.

بالصور.. فريق الحمايه الاسرية بالخرج يٌفعل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

جديد الخرج
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