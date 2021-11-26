“الشثري”: طريقتان شرعيتان لشراء الشقة عن طريق البنك دون معاملة ربوية

أوضح عضو هيئة كبار علماء، الشيخ سعد الشثري، طريقتين شرعيتين يمكن من خلالهما شراء الشقة عن طريق البنك دون وجود معاملة ربوية.
وبيّن الشثري خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الطريقة الأولى هي قيام البنك بشراء الشقة أو المسكن ومن ثم بيعها بثمن مؤجل للمُشتري بعد إضافة الأرباح.
ولفت إلى أن الطريقة الثانية هي التوجه للبنك والشراء من المساكن التي أصبحت مملوكة له، لعدم قدرة المُقترضين على دفع ثمنها.
شراء الشقة عن طريق البنك.. طريقتان للمعاملة الجائزة
مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري – عضو هيئة كبار العلماء#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/DhJcnDe0FO
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 25, 2021
وفق “أخبار 24”.