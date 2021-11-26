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جديد المحليات > “الشثري”: طريقتان شرعيتان لشراء الشقة عن طريق البنك دون معاملة ربوية
26/11/2021   9:11 ص

“الشثري”: طريقتان شرعيتان لشراء الشقة عن طريق البنك دون معاملة ربوية

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أوضح عضو هيئة كبار علماء، الشيخ سعد الشثري، طريقتين شرعيتين يمكن من خلالهما شراء الشقة عن طريق البنك دون وجود معاملة ربوية.

وبيّن الشثري خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الطريقة الأولى هي قيام البنك بشراء الشقة أو المسكن ومن ثم بيعها بثمن مؤجل للمُشتري بعد إضافة الأرباح.

ولفت إلى أن الطريقة الثانية هي التوجه للبنك والشراء من المساكن التي أصبحت مملوكة له، لعدم قدرة المُقترضين على دفع ثمنها.

وفق “أخبار 24”.

“الشثري”: طريقتان شرعيتان لشراء الشقة عن طريق البنك دون معاملة ربوية

جديد المحليات
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