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26/11/2021   9:10 ص

هل سمعت عن اكتئاب الشتاء؟.. تعرف على أسبابه وطرق علاجه

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ما المقصود باكتئاب الشتاء وأسباب حدوثه، مبينة أنه أحد الاضطرابات العاطفية الموسمية.

وأضافت المدينة أن اكتئاب الشتاء يحدث نتيجة مجموعة من التغيرات الفسيولوجية المتعلقة بكيمياء المخ، والمرتبطة بضعف تأثير ضوء الشمس.

وأشارت إلى أن ضعف تأثير ضوء الشمس يصاحبه انخفاض في نسبة هرمون السيروتونين المعروف بهرمون السعادة، حيث إن هذا الهرمون يعمل كمضاد للاكتئاب.

ويمكن علاج اكتئاب الشتاء بالتعرض لأشعة الشمس لمدة أطول، من خلال الخروج أكثر فترة الصباح والتواجد في الأماكن المفتوحة، أو الجلوس بالشرفة أو بجانب النافذة، وكذلك فتح الستائر ومنح المجال لأشعة الشمس للدخول إلى المنزل. وفق “أخبار 24”.

هل سمعت عن اكتئاب الشتاء؟.. تعرف على أسبابه وطرق علاجه

طب وتداوي
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