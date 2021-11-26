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رياضة > “في مباراة الـ 10 أهداف”.. “الفتح” يوقف انطلاقة “ضمك” للحفاظ على فارق الصدارة
26/11/2021   9:10 ص

“في مباراة الـ 10 أهداف”.. “الفتح” يوقف انطلاقة “ضمك” للحفاظ على فارق الصدارة

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سقط فريق ضمك في فخ التعادل أمام نظيره الفتح، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري.

وسجل أهداف فريق الفتح كل من كريستيان كويفا في الدقيقتين (3) و (75) من ركلة جزاء، علي الزقعان في الدقيقة (19)، إيفان سانتيني في الدقيقة (69) وفراس البريكان في الدقيقة (76).

وسجل أهداف ضمك في المباراة كل من: العربي هلال سوداني في الدقيقتين (11) و (16)، فيليبي أوجوستو في الدقيقة (45+4)، وميوتساكتاش في الدقيقة (63) و إيميليو زيلايا في الدقيقة (79). وفق “أخبار 24”.

ورفع ضمك بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 25 في صدارة الدوري بفارق نقطتين عن الاتحاد ـ المتبقي له مباراتان ـ، فيما رفع الفتح رصيده إلى النقطة 13 في المركز العاشر.

"الفتح" يوقف انطلاقة "ضمك" للحفاظ على فارق الصدارة

"الفتح" يوقف انطلاقة "ضمك" للحفاظ على فارق الصدارة

"الفتح" يوقف انطلاقة "ضمك" للحفاظ على فارق الصدارة

"الفتح" يوقف انطلاقة "ضمك" للحفاظ على فارق الصدارة

"الفتح" يوقف انطلاقة "ضمك" للحفاظ على فارق الصدارة

"الفتح" يوقف انطلاقة "ضمك" للحفاظ على فارق الصدارة

"الفتح" يوقف انطلاقة "ضمك" للحفاظ على فارق الصدارة

"الفتح" يوقف انطلاقة "ضمك" للحفاظ على فارق الصدارة

“في مباراة الـ 10 أهداف”.. “الفتح” يوقف انطلاقة “ضمك” للحفاظ على فارق الصدارة

رياضة
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