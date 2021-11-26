“في مباراة الـ 10 أهداف”.. “الفتح” يوقف انطلاقة “ضمك” للحفاظ على فارق الصدارة

سقط فريق ضمك في فخ التعادل أمام نظيره الفتح، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري.
وسجل أهداف فريق الفتح كل من كريستيان كويفا في الدقيقتين (3) و (75) من ركلة جزاء، علي الزقعان في الدقيقة (19)، إيفان سانتيني في الدقيقة (69) وفراس البريكان في الدقيقة (76).
وسجل أهداف ضمك في المباراة كل من: العربي هلال سوداني في الدقيقتين (11) و (16)، فيليبي أوجوستو في الدقيقة (45+4)، وميوتساكتاش في الدقيقة (63) و إيميليو زيلايا في الدقيقة (79). وفق “أخبار 24”.
ورفع ضمك بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 25 في صدارة الدوري بفارق نقطتين عن الاتحاد ـ المتبقي له مباراتان ـ، فيما رفع الفتح رصيده إلى النقطة 13 في المركز العاشر.
هدددددف!⚽️
د4′ الهدف الأول لـ الفتح عن طريق كويفا
الفتح 1 × 0 ضمك#الفتح_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/RCTf9h1RKO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2021
هدددددف!⚽️
د11′ الهدف الأول لـ ضمك عن طريق هلال سوداني
الفتح 1 × 1 ضمك#الفتح_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/qVQSo3Sywi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2021
هدددددف!⚽️
د15′ الهدف الثاني لـ ضمك عن طريق هلال سوداني
الفتح 1 × 2 ضمك#الفتح_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/A4VVDhDu4d
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2021
هدددددف!⚽️
د20′ الهدف الثاني لـ الفتح عن طريق علي الزقعان
الفتح 2 × 2 ضمك#الفتح_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/9oqtdBcomN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2021
هدددددف!⚽️
د45+3 الهدف الثالث لـ ضمك عن طريق أجوستو
الفتح 2 × 3 ضمك#الفتح_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/KZfdRz6aKv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2021
هدددددف!⚽️
د64′ الهدف الرابع لـ ضمك عن طريق ميجو ساكتاش
الفتح 2 × 4 ضمك#الفتح_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/L0DQmqIYJZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2021
هدددددف!⚽️
د68′ الهدف الثالث لـ الفتح عن طريق سانتيني
الفتح 3 × 4 ضمك#الفتح_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/kQ1cPb8cXf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2021
هدددددف!⚽️
د75′ هدف التعادل لـ الفتح عن طريق كويفا
الفتح 4 × 4 ضمك#الفتح_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/prOtMotUJT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2021
هدددددف!⚽️
د76′ الهدف الخامس لـ الفتح عن طريق فراس البريكان
الفتح 5 × 4 ضمك#الفتح_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/0jo5foKvEZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2021
هدددددف!⚽️
د79′ الهدف الخامس لـ ضمك عن طريق زيلايا
الفتح 5 × 5 ضمك#الفتح_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/5WZce9I4T4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2021