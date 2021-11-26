شاموسكا: حققنا فوزًا غاليًا.. وهذه تفاصيل حديثي مع البلطان

أعرب المدير الفني لنادي الشباب، البرازيلي شاموسكا عن سعادته البالغة عقب الفوز على نظيره الرائد، بثلاثية نظيفة.
وأكد شاموسكا في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV” أن فريقه حقق فوزًا غاليًا على حساب الرائد، خاصة بعد التعادل خلال الجولة الماضية أمام الفيصلي.
وأضاف شاموسكا أن لاعبيه سيطروا على المباراة بشكل كامل، ونجحوا في استغلال الفرص وتسجيل 3 أهداف منحتهم الفوز.
وكشف شاموسكا عن كواليس لقائه برئيس نادي الشباب، خالد البلطان، عقب المباراة، موضحًا أنه رجل له مشروع وحرص على تهنئته عقب الفوز خاصة أنه يبحث دائمًا عن تحقيق الانتصارات. وفق “أخبار 24”.
ورفع الفوز رصيد الشباب إلى 25 نقطة في المركز الأول مؤقتًا بفارق الأهداف عن ضمك، فيما توقف رصيد الرائد عند 18 نقطة في المركز الخامس.