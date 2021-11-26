أول تعليق من القرني عقب الفوز على الرائد

أعرب حارس مرمى الشباب، فواز القرني عن سعادته البالغة عقب الفوز على نظيره الرائد، بثلاثة أهداف دون رد.
وأكد القرني في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV” أن فريقه حقق فوزًا غاليًا على حساب الرائد وأن لاعبي الشباب أسكتوا وردوا على منتقديهم وقدموا مباراة كبيرة .
وأضاف شاموسكا أن الشباب كبير ومنافس قوي على لقب الدوري، موضحًا أنه لا يشغل باله بتصدر جدول الترتيب وأن الدوري مازال طويلًا، خاصة مع وجود مؤجلات لبعض الفرق المنافسة. وفق “أخبار 24”.
ورفع الفوز رصيد الشباب إلى 25 نقطة في المركز الأول مؤقتًا بفارق الأهداف عن ضمك، فيما توقف رصيد الرائد عند 18 نقطة في المركز الخامس.