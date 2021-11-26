نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو.. إيغور: لاعب الهلال السابق حفزني على الانضمام لـ”الشباب”.. ومُعجب كثيرًا بـ”باهبري”
26/11/2021   9:09 ص

بالفيديو.. إيغور: لاعب الهلال السابق حفزني على الانضمام لـ”الشباب”.. ومُعجب كثيرًا بـ”باهبري”

+ = -
1028

قال المحترف التشيلي بصفوف فريق الشباب، إيغور ليشنوفسكي، إنه عندما تلقى عرضًا من ناديه لم تكن لديه فكرة واضحة عن المملكة لذا تواصل مع زميله السابق بالدوري البرتغالي ولاعب الهلال السابق، كارلوس إدواردو.

وأضاف إيغور، في تصريحات لبرنامج “في المرمى”: “أخبرني إدواردو بالكثير من الأشياء الإيجابية عن هذا البلد الجميل وحفزني على قبول العرض، لاعب الكرة ليس لديه أوقات راحة كثيرة ولكن أقضي الوقت برفقة العائلة وأتواجد بالمطاعم أو البوليفارد فهو مكان جميل”.

وتابع المحترف التشيلي: “جوانكا كان من المقربين لي وحاليًا أقضي أوقاتًا طويلة خرج النادي مع بانيغا وكارلوس جونيور؛ فالأجواء رائعة وأتمنى أن يستمر موسم الرياض لسنة كاملة فكل العائلة تقضي أيامًا جميلة بسبب هذا الحدث الهام في العاصمة”. وفق “أخبار 24”.

وأتم لاعب نادي الشباب تصريحاته بقوله: “هناك لاعبون مميزون في الدوري، ولكن أنا مُعجب كثيرًا بهتان باهبري فهو لاعب مهاري يلعب كرة جميلة كما أرشح الثنائي أحمد شراحيلي ومتعب الحربي للتألق أكثر مع المنتخب في الفترة المقبلة.. سعيد بوجودي في نادي الشباب والسعودية وأتمنى أن أقضي سنوات طويلة في هذا البلد الجميل”.

بالفيديو.. إيغور: لاعب الهلال السابق حفزني على الانضمام لـ”الشباب”.. ومُعجب كثيرًا بـ”باهبري”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885186700.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.