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جديد المحليات > بعد توقف دام 7 سنوات.. “اتحاد الغرف” يعيد تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام
26/11/2021   3:30 م

بعد توقف دام 7 سنوات.. “اتحاد الغرف” يعيد تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام

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أعلن اتحاد الغرف التجارية السعودية إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام، وذلك بعد توقف أعمالها لمدة 7 سنوات.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عُقِد للجنة التنفيذية للجنة الوطنية للاستقدام، حيث جرى انتخاب محسن العميري رئيساً للجنة، وكل من خالد السليم وداحن اليامي نائبين للرئيس للدورة الجديدة، كما ناقش الاجتماع الآليات المناسبة لوضع خطة استراتيجية لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وتتطلع اللجنة خلال عملها إلى النهوض بقطاع نشاط الاستقدام، والعمل على تطويره، وتذليل العقبات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي المهم، بتبادل المرئيات والحلول المقترحة بالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.

بعد توقف دام 7 سنوات.. “اتحاد الغرف” يعيد تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام

جديد المحليات
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