إطلاق فعالية تبادل الأزياء “الرياض سواب شوب” قريباً لأول مرة في المملكة

تستضيف هيئة الأزياء منصة تبادل الأزياء العالمية (GFX) التي ستطلق لأول مرة في المملكة فعالية تبادل الأزياء “الرياض سواب شوب”، في متجر “بيرسوناج” بمدينة الرياض، وذلك خلال يومي 11 – 12 ديسمبر المقبل.
وتعد منصة تبادل الأزياء العالمية، منصة دولية شهيرة بتعزيز الاستدامة في صناعة الأزياء، ضمن مسارات حملة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، وستُسهم فعالية “تبادل الأزياء” في عرض وتبادل قطع الأزياء الفريدة والمستخدمة بعناية من خلال تجربة إعادة تدوير ديناميكية ضمن المتجر.
وقد تم بناء مفهوم مبادلة الأزياء بين الأشخاص على أسس بسيطة، بحيث لا تعتمد العملية على دفع الفرد للأموال مقابل الحصول على أغراضه، بما يسهم في تحفيز الإجراءات الإيجابية التي تدعم الحفاظ على البيئة أثناء مشاركة الأفراد في نشاط يرتكز على إعادة تدوير قطع الأزياء المميزة والفريدة. وفق “أخبار 24”.
من جانبها، أوضحت مديرة تطوير القطاع وتنفيذ البرامج في هيئة الأزياء الأميرة نورة بنت فيصل أن المنصّة العالمية لتبادل الأزياء تهدف إلى تغيير طريقة تفكير العلامات التّجارية العالميّة “الماركات” والمستهلكين على حدّ سواء من خلال تحويلها نحو الاستهلاك المستدام وتشجيع الإدراك الأكثر استدامةً في المستقبل.
وأبانت أن المشاركين سيتمكنون من التبرع بقطع أزياء في بيرسوناج الرياض للمساهمة في منصة تبادل الأزياء العالمية خلال أيام جمع القطع من 5 إلى 10 ديسمبر، كما يمكنهم شراء التذاكر مسبقًا وحجز موعد عبر”TicketMix”.