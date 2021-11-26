"طيران أديل" يبدأ تشغيل رحلات مباشرة ‎من جدة إلى دبي

دشن “طيران أديل” أول رحلاته المباشرة من جدة إلى دبي، ليرتفع عدد رحلات الشركة التي تربط المملكة بدولة الإمارات إلى 10 رحلات يومياً.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بطيران “أديل” أحمد البراهيم خلال حفل التدشين أمس (الخميس)، أن إطلاق الرحلات الجديدة بين جدة ودبي يأتي استجابة للطلب المتزايد على السفر على هذا القطاع بين البلدين الشقيقين، إضافةً إلى خدمة للحجاج والمعتمرين والزوار وقاصدي بيت الله الحرام.
وأضاف أن الرحلات المباشرة تضمن توفير الجهد للحجاج والمعتمرين وتسهل إجراءات قدومهم ومغادرتهم بعد أداء مناسكهم، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم رحلات بعروض أسعار منافسة.
وتسيّر الشركة الخط الجديد عبر الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي، والصالة رقم (1) بمطار دبي الدولي، وذلك على متن أحدث طائراتها الجديدة من طراز (A320neo).
يُذكر أن الشركة تُشغل 8 رحلات يومياً من وإلى دبي، إضافة إلى رحلتين جديدتين ستبدأ تسييرهما ابتداء من 8 ديسمبر المقبل، إلى جانب رحلتين تربطها مع مدينة جدة في الاتجاهين.
وفق “أخبار 24”.