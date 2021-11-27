نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > عمرها 63 عامًا.. دارة الملك عبدالعزيز تنشر قائمة مأدبة ملكية على شرف الرئيس الباكستاني
27/11/2021   5:48 م

عمرها 63 عامًا.. دارة الملك عبدالعزيز تنشر قائمة مأدبة ملكية على شرف الرئيس الباكستاني

+ = -
482

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، قائمة بأسماء الأطعمة التي كانت تقدم على إحدى موائد الغداء قبل 63 عامًا، في قصر الناصرية الملكي، على شرف رئيس باكستان، المارشال محمد أيوب خان أثناء زيارته للمملكة عام 1380ه.

وأوضحت الدارة أن قصور الملوك والأمراء والأعيان كانت تمتلك من المبادرات التي ساهمت في جلب أفكار أطعمة من الخارج بجانب الأطعمة المحلية، لافتة إلى أنها تعكف على توثيق ودراسة تاريخ “المطبخ- الطهي” السعودي، بالتعاون مع هيئة فنون الطهي.

وشملت القائمة، حساء لحم مع خضار الموسم، وسمك طون مقلياً مع صلصة الطرطير، بالإضافة للحم عجل مع صلصة بالكما، وجزر مقطع بالزبدة، وسبانخ بالفرن.

وتضمنت أيضًا، “ديك رومي محمر” بالفرن، مع صلصة الكرنبري، وبطاطس دوفين مقلي، وفاصوليا خضراء بالزبدة، و”أرز شرقي” وكبة، بالإضافة لفطائر ملفوفة مع كريمة.

دارة الملك عبدالعزيز

وفق “أخبار 24”.

عمرها 63 عامًا.. دارة الملك عبدالعزيز تنشر قائمة مأدبة ملكية على شرف الرئيس الباكستاني

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885186900.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.