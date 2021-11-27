“الداخلية”: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول، لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة.
وأوضحت الوزارة أن ذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 29 / 4 / 1443هـ الموافق 4 / 12 / 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (3) أيام.
وأكدت على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحًا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن ذلك بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورنا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول.