من داخل المستشفى.. “النعيمة”: الهلال أهم من نفسي.. و”المفرج” سيكون قائد الأخضر

علق قائد الهلال السابق صالح النعيمة، على تتويج الفريق بكأس دوري أبطال آسيا قبل أيام على حساب بوهانج الكوري الجنوبي.
وقال النعيمة خلال وجوده في المستشفى لـ” الميدان”:” بصراحة الهلال بالنسبة لي أهم من نفسي، والحمد لله أبطال الزعيم حققوا البطولة الثامنة”.
وأضاف:” الهلال إذا وصل إلى “النهائي” أضمن أنه سبحقق الكأس لأنه يعرف أن يتعامل مع المباريات النهائية”.
وتابع:”مدرب بوهانج درس الهلال لكن هدف ناصر الدوسري لخبط كل الأوراق، وتحديت قائد بوهانج الكوري وقلت له: “الكأس لن تطير إلى كوريا”.
وأكمل:” من الصعب جدا أن نجد لاعبا جديدا وصغيرا يلعب نهائي كأس بهذا الأداء ، فمتعب المفرج أثبت أنه على قدر كبيرمن المسؤولية، وأطلب منه الاجتهاد أكثر “. وفق “أخبار 24”.
واستطرد:” أتوقع أن يكون قائد المنتخب السعودي في عام 2027، ونصيحتي للمفرج الابتعاد عن أصدقاء السوء”.
وأتم تصريحاته:” أجريت اليوم عملية، وفي البداية لم أعان من أي أعراض، ولكن بعد الشد في المباراة والحماس بدأ التعب لدي”.