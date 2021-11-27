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رياضة > من داخل المستشفى.. “النعيمة”: الهلال أهم من نفسي.. و”المفرج” سيكون قائد الأخضر
27/11/2021   10:42 م

من داخل المستشفى.. “النعيمة”: الهلال أهم من نفسي.. و”المفرج” سيكون قائد الأخضر

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علق قائد الهلال السابق صالح النعيمة، على تتويج الفريق بكأس دوري أبطال آسيا قبل أيام على حساب بوهانج الكوري الجنوبي.

وقال النعيمة خلال وجوده في المستشفى لـ” الميدان”:” بصراحة الهلال بالنسبة لي أهم من نفسي، والحمد لله أبطال الزعيم حققوا البطولة الثامنة”.

وأضاف:” الهلال إذا وصل إلى “النهائي” أضمن أنه سبحقق الكأس لأنه يعرف أن يتعامل مع المباريات النهائية”.

وتابع:”مدرب بوهانج درس الهلال لكن هدف ناصر الدوسري لخبط كل الأوراق، وتحديت قائد بوهانج الكوري وقلت له: “الكأس لن تطير إلى كوريا”.

وأكمل:” من الصعب جدا أن نجد لاعبا جديدا وصغيرا يلعب نهائي كأس بهذا الأداء ، فمتعب المفرج أثبت أنه على قدر كبيرمن المسؤولية، وأطلب منه الاجتهاد أكثر “. وفق “أخبار 24”.

واستطرد:” أتوقع أن يكون قائد المنتخب السعودي في عام 2027، ونصيحتي للمفرج الابتعاد عن أصدقاء السوء”.

وأتم تصريحاته:” أجريت اليوم عملية، وفي البداية لم أعان من أي أعراض، ولكن بعد الشد في المباراة والحماس بدأ التعب لدي”.

من داخل المستشفى.. “النعيمة”: الهلال أهم من نفسي.. و”المفرج” سيكون قائد الأخضر

رياضة
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