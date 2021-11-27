وصول مفاوضات النصر مع المدرب “جارسيا” لمراحل متقدمة

كشفت تقارير صحفية، عن وصول مفاوضات إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر مع المدرب رودي جارسيا لتولي مهمة تدريب الفريق إلى مراحل متقدمة.
وباتت مفاوضات النصر مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا في مرحلة متقدمة وفقًا لـ” الجزيرة”لخلافة المدرب بيدرو إيمانويل الذي تمت إقالته في وقت سابق بسبب سوء النتائح.
ويبحث نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر إنهاء ملف التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.
وفي نفس السياق، كشفت مصادر، عن استهداف نادي النصر التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الروماني، ونجم الهلال السابق، ميريل رادوي. وفق “أخبار 24”.
وقالت المصادر وفقًا لـ”برو سبورت” الرومانية إن إدارة نادي النصر دخلت في مفاوضات جادة مع مدرب المنتخب الروماني رادوي، لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، حقق فريق النصر الفوز على نظيره الأهلي، مساء أمس الجمعة، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بدوري المحترفين.