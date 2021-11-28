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جديد المحليات > بمشاركة 4 جهات رسمية.. مؤتمر صحفي لمناقشة مستجدات كورونا غدًا
28/11/2021   6:58 ص

بمشاركة 4 جهات رسمية.. مؤتمر صحفي لمناقشة مستجدات كورونا غدًا

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، إقامة مؤتمر صحفي غدًا (الأحد)، تستعرض فيه مستجدات فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

ويتناول المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور خالد العبدالعالي، خلال المؤتمر، الحديث عن الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، إلى جانب أبرز الإحصائيات الصحية.

كما يستعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، التحديثات الأمنية، وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

ومن المقرر أن يناقش المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام عبدالمنعم سعيد، الإجراءات واشتراطات العمرة للقادمين من خارج المملكة.

كما يستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة “وقاية”، الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني، خلال المؤتمر آخر المستجدات حول المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

إقامة مؤتمر صحفي لمناقشة مستجدات كورونا غدًا

وفق “أخبار 24”.

بمشاركة 4 جهات رسمية.. مؤتمر صحفي لمناقشة مستجدات كورونا غدًا

جديد المحليات
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