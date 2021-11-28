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جديد المحليات > الأمير مقرن بن عبدالعزيز يعود إلى المملكة بعد رحلة علاجية في الخارج
28/11/2021   1:15 م

الأمير مقرن بن عبدالعزيز يعود إلى المملكة بعد رحلة علاجية في الخارج

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عاد الأمير مقرن بن عبدالعزيز إلى المملكة، مساء أمس (السبت)، بعد رحلة علاجية في الخارج، تكللت بالنجاح.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة وصول الأمير مقرن، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وسط استقبال العشرات له.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق #الأمير_مقرن_بن_عبدالعزيز، معبرين عن سعادتهم بعودة الأمير مقرن بعد الرحلة العلاجية، داعين له بدوام الصحة والعافية.

وتوجه عدد من الأمراء والمشاهير بالدعاء للمولى عز وجل من أجل سلامة الأمير مقرن، وأن يمن عليه بالشفاء ويبلغه تمام الصحة والعافية.

وفق “أخبار 24”.

الأمير مقرن بن عبدالعزيز يعود إلى المملكة بعد رحلة علاجية في الخارج

جديد المحليات
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