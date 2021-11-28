الأمير مقرن بن عبدالعزيز يعود إلى المملكة بعد رحلة علاجية في الخارج

عاد الأمير مقرن بن عبدالعزيز إلى المملكة، مساء أمس (السبت)، بعد رحلة علاجية في الخارج، تكللت بالنجاح.
وأظهر مقطع فيديو، لحظة وصول الأمير مقرن، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وسط استقبال العشرات له.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق #الأمير_مقرن_بن_عبدالعزيز، معبرين عن سعادتهم بعودة الأمير مقرن بعد الرحلة العلاجية، داعين له بدوام الصحة والعافية.
وتوجه عدد من الأمراء والمشاهير بالدعاء للمولى عز وجل من أجل سلامة الأمير مقرن، وأن يمن عليه بالشفاء ويبلغه تمام الصحة والعافية.
صاحب السمو الملكي الأمير #مقرن_بن_عبدالعزيز خلال
وصوله مطار الملك خالد الدولي
بالرياض مغرب اليوم حفظه الله pic.twitter.com/zD2F88gFlg
— صور آل سعود (@alsaud1ksa) November 27, 2021
#مقرن_بن_عبدالعزيز حمدًا لله على سلامتك سيدي حفظك الله وأطال عمرك ومتعك بالصحة والعافية وأسعدك في الدارين pic.twitter.com/4DEXhPc7FT
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 27, 2021
الحمد والشكر لله الذي رد صحة وعافية سيدي الامير مقرن ابن عبدالعزيز وعودته أرض الوطن هذا بفضل من الله ثم بدعاء المسلمين ،
أدام الله عليه الصحه و العافية وطولة العمر 🤲🏼 pic.twitter.com/CwBfoSoM9J
— فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) November 28, 2021
وفق “أخبار 24”.