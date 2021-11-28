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28/11/2021   5:04 م

“الجوازات”: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة للدول التي يتم تعليق القدوم منها حتى 31 يناير

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، البدء في تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 28 / 6 / 1443هـ الموافق 31 / 1 / 2022م، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجاء نص قرار التمديد الذي أصدره وزير المالية على النحو التالي:

أولاً: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 28 / 6 / 1443هـ الموافق 31 / 1 / 2022م، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 28 / 6 / 1443هـ الموافق 31 / 1 / 2022م.

وأشارت الجوازات إلى أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو بعثات المملكة في الخارج. وفق “أخبار 24”.

ويأتي هذا التمديد في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

“الجوازات”: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة للدول التي يتم تعليق القدوم منها حتى 31 يناير

جديد المحليات
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