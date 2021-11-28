“الداخلية” توضح موقف القادمين للمملكة ممن حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح في المملكة

استعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم (الأحد)، أحدث الإجراءات الأمنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا بالمملكة، أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحد من اللقاح داخل المملكة مطالبون بالبقاء في حجر صحي مؤسسي لمدة 3 أيام، وما عدا ذلك يستلزم حجرا صحيا مؤسسيا لمدة 5 أيام.
وأشار إلى أنه يلزم للأشخاص القادمين من الدول المعلق القدوم منها البقاء في دول أخرى لمدة 14 يومًا قبل القدوم للمملكة، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج غرامة يصل قدرها إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة تصل إلى عامين، أو كلاهما معًا. وفق “أخبار 24”.
وكان الشلهوب قد أشار إلى تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة دون رسوم أو مقابل مالي حتى نهاية يناير 2022، ودون الحاجة إلى مراجعة مقر إدارة الجوازات أو بعثات المملكة في الخارج.