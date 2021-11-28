“الحج والعمرة” تستعرض ضوابط إصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة

استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، اليوم (الأحد)، أهم ضوابط وآليات إصدار تأشيرات العمرة لضيوف الرحمن، التي تمكّنهم من دخول المملكة وأداء المناسك.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا، أن الشرط الأول والأساسي لإصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة، هو أن يكون الشخص مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين قبل إصدار تأشيرة العمرة.
وأشار إلى أنه سيُسمح للمعتمرين القادمين من خارج المملكة بتأشيرات عمرة والمحصنين بإحدى جرعات اللقاحات المعتمدة بالمملكة، بأداء المناسك والزيارة والصلوات حسب التصاريح الممنوحة لهم عبر تطبيق “اعتمرنا”، مبينًا أنه لا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي على هذه الفئات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام على المعتمرين القادمين من خارج المملكة واستكملوا جرعات اللقاح المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى إجراء فحص pcr لهم بعد مضي 48 ساعة من بدء الحجر المؤسسي، لافتًا إلى أنه في حالة كانت نتيجة الفحص المخبري سلبية سيتمكنون وقتها من أداء المناسك والإقامة بالمملكة حسب مدة التأشيرة.
متحدث #وزارة_الحج_والعمرة: الشرط الأول لإصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة هو أن يكون الشخص مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين.#واس_عام pic.twitter.com/nd7V8Cefw3
— واس العام (@SPAregions) November 28, 2021