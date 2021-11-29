بوابة “العدل” الإلكترونية تصل لـ99% في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية

أعلنت وزارة العدل عن رفع جاهزية بوابتها الإلكترونية إلى نسبة 99% في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، بزيادة 13% عن العام الماضي.
وعَملت الوزارة على رفع جاهزية موقعها الإلكتروني في المؤشر من خلال تطبيق أكثر من 150 معياراً لتطوير الخدمات القديمة وإضافة أخرى جديدة، وتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى تيسير عملية الوصول وضمان الاستمرارية والاستقرار، وشفافية عرض المعلومات.
وكشفت إحصائية عدلية عن تجاوز عدد زوار البوابة الإلكترونية للوزارة 34 مليون زائر خلال العام 2021م، بزيادة تجاوزت الـ9 ملايين زائر عن العام الماضي، منها 23 مليون عملية دخول عبر الجوال، و11 مليوناً عبر أجهزة الكمبيوتر.
كما وفرت بوابة “العدل” في سبيل رفع تصنيفها، المحتوى للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية؛ إذ قامت بترجمة كامل المحتوى إلى اللغة الإنجليزية وقدمت أكثر من 36 صفحة تعريفية عن الوزارة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت الوزارة 5 سياسات جديدة للبوابة تماشياً مع إطلاق سياسات حوكمة البيانات الحكومية الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وأتاحت دليلاً للخدمات الإلكترونية لأكثر من 96 خدمة بزيادة 8 معلومات تعزيزية عن الخدمات لتحسين رحلة المستفيد.