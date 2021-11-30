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جديد المحليات > “النيابة العامة” تأمر بالقبض على متهمين بالاعتداء في مكتب استقدام بحفر الباطن
30/11/2021   4:52 م

“النيابة العامة” تأمر بالقبض على متهمين بالاعتداء في مكتب استقدام بحفر الباطن

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مواطن ومقيم بالاعتداء على مجموعة من الوافدين والوافدات داخل مكتب للاستقدام في محافظة حفر الباطن، فقد صدر أمر من النيابة العامة بالقبض على المذكورين استناداً للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهما، وستطالب بإيقاع العقوبات النظامية المشددة عليهما أمام المحكمة المختصة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح المصدر أن الأنظمة الجزائية السعودية كفلت الحماية العدلية للأفراد، وبينت العقوبات النظامية للجرائم التي ترتكب بحقهم، ومن بينها “نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص” والذي ينص على تجريم من يسيء استغلال الاشخاص من أجل العمل أو الخدمة وتغليظ العقوبة عليه إذا ما ارتكب جريمته ضد امرأة أو مجموعة أشخاص.

وشدد المصدر على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند حدوث واقعة إيذاء، سواء كان البلاغ من المجني عليه، أو من شهود الواقعة.

“النيابة العامة” تأمر بالقبض على متهمين بالاعتداء في مكتب استقدام بحفر الباطن

جديد المحليات
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