بالفيديو.. الأرصاد: درجات الحرارة في الرياض والشرقية والقصيم ستصل إلى 8 درجات مئوية

توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن تتراوح درجات الحرارة يوم الجمعة في مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية ما بين 8 إلى 11 درجة مئوية.
وأضاف “العقيل”، خلال حديثه في “نشرة النهار” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن درجة الحرارة ستواصل الانخفاض في العاصمة الرياض لتتراوح ما بين 7 إلى 8 درجات مئوية بحلول السبت المقبل.
وأبان أن درجة الحرارة في منطقتي حائل والحدود الشمالية ستصل إلى 6 درجات مئوية داخل المدينة، و2 درجة مئوية خارجها خاصة يومي الجمعة والسبت المقبلين. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الأحساس الحقيقي لدرجة الحرارة سيكون أقل من المسجلة فعليا، متوقعًا هبوب عواصف رملية، قد تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية خاصة خارج المدن.
فيديو | #الأرصاد:
يوم الجمعة.. درجات الحرارة في #الرياض و #الشرقية و #القصيم تصل إلى 7 درجات مئوية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/MHVDI1kuTr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 30, 2021