بعد وفاة امرأة أثناء إجراء عملية.. “الصحة” تغلق مركز جراحة تجميل بالرياض

أغلقت وزارة الصحة أحد المراكز الطبية الخاصة بجراحة التجميل بمدينة الرياض، إغلاقًا تحفظيًّا؛ وذلك بعد تسببه في وفاة مريضة.
وأوضحت الوزارة أن الإغلاق جاء بعد ثبوت مسؤولية المركز عن تدني مستوى تقديم الخدمة الصحية، وعدم الالتزام بالمعايير الصحية، والذي نتج عنه وفاة مريضة أثناء إجراء عملية تجميلية لها، إضافة إلى مخالفات أخرى بالمركز.
وأبانت أنها قررت إحالة كامل ملف المركز الخاص إلى جهة الاختصاص بالهيئة الصحية الشرعية، لإصدار الحكم المناسب وفق نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام مزاولة المهن الصحية. وفق “أخبار 24”.