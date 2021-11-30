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جديد المحليات > “الصناعة” تكشف أبرز الخامات المعدنية التي يمكن استغلالها صناعيًا
30/11/2021   10:57 م

“الصناعة” تكشف أبرز الخامات المعدنية التي يمكن استغلالها صناعيًا

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كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أبرز الخامات المعدنية التي يمكن استغلالها صناعيًا في المملكة.

وأوضحت أن الخامات تتمثل في الذهب الذي تُصنع منه المجوهرات والأجهزة الإلكترونية، والفضة التي يُصنع منها الحلي والمشغولات الفضية ووصلات الأجهزة الإلكترونية.

وأضافت أن الخامات تشمل الزنك، حيث يُستخدم في صناعة خلائط السبائك المعدنية والصناعات الكيميائية وجلفنة الحديد، إلى جانب الرصاص الذي يُستخدم في صناعة بطاريات السيارات والأصباغ وتغليف الكابلات.

وفق “أخبار 24”.

“الصناعة” تكشف أبرز الخامات المعدنية التي يمكن استغلالها صناعيًا

جديد المحليات
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