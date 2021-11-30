الخطيب: هيئة البحر الأحمر ستكون ركيزة لجعله وجهة دولية لمختلف الأنشطة

أكد وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر، أحمد الخطيب، عن تطلعهم إلى أن تكون الهيئة ركيزة للاستفادة القصوى من البحر الأحمر ليصبح وجهة دولية للعديد من الأنشطة، ونموذجاً لحماية البيئة.
وأوضح أن ساحل البحر الأحمر يحتل مكانة مهمة في خطة الهيئة التطويرية، نظرًا لموقعه الاستراتيجي بين عدة قارات، وامتداده على طول 1,760 كيلومترًا، وما يقدمه من فرص ضخمة لسياحة الشمس والبحر والأنشطة البحرية التي تعتمد على المكونات البحرية.
وأشار إلى أن الساحل غني بالكثير من الفرص الواعدة للمستثمرين، مشددا على أهمية تفعيل دور الهيئة في دفع المسيرة نحو تنفيذ هذه الخطط، من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج عبر العمل المشترك مع الجهات كافة. وفق “أخبار 24”.
كما رفع الوزير شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لـ”الهيئة السعودية للبحر الأحمر”.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والسياحية للكروز واليخوت لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي للمملكة في البحر الأحمر، وكذلك تمكين الأنشطة البحرية الترفيهية ودعم المستثمرين والمنشآت المتوسطة والصغيرة.
أشكر مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية سائلًا الله تعالى أن يوفقنا لخدمة هذه البلاد ويعيننا على تأدية الأمانة. نتطلع أن تكون الهيئة السعودية للبحر الأحمر ركيزة للاستفادة القصوى من #البحر_الأحمر ليصبح وجهة دولية لعديد من الأنشطة، ونموذجاً لحماية البيئة. pic.twitter.com/KjKuRazNyi
— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) November 30, 2021