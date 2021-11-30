بخصومات نسبتها 90 %.. “جود الإسكان” تطلق حملة “الجمعة الخضراء” لدعم الأسر الأشد احتياجاً

أعلنت منصة “جود الإسكان” عن تدشين حملتها الخيرية “الجمعة الخضراء” لحشد عطاءات الجود للأسر الأشد احتياجًا في المملكة، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم التخفيضات التجارية.
وكشفت عن توفير 20 وحدة سكنية، ستتحمَّل إحدى الجهات المانحة 90 % من تكاليفها، فيما سيعمل جمهور الداعمين من الأفراد على إغلاق حالات الدعم بالقيمة المتبقية لكل وحدة من خلال حسابها عبر “تويتر”.
وأضافت أن الحملة أُطلقت بالتزامن مع انطلاق موسم العروض التجارية، الذي ينعقد في شهر نوفمبر من كل عام، تذكيرًا بالأسر الأشد احتياجا في المملكة، وحثًّا لأفراد المجتمع على إشراكها بالعطاءات المالية التي تؤَمِّن احتياجها السكني. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تعتزم طرح العديد من فرص العطاء الخيري أمام الجمهور العام، في خطوة تهدف إلى تحفيز العطاءات الخيرية وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصالها إلى مستحقها الحقيقي.
يُذكر أن منصة “جود الإسكان” تُعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع السعودي في برامج التنمية المجتمعية.