يستعد المعنيون بالظواهر الفلكية، مساء اليوم (الثلاثاء)، لرصد كواكب الزهرة وزحل والمشتري مصطفةً لبضع ساعات بعد اختفاء الشمس باتجاه الأفق الجنوبي الغربي، وهي ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، خاصة كوكب الزهرة الذي زاد لمعانه مقارنة بالأيام الماضية بسماء الوطن العربي.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهره، أنه عند النظر نحو الشرق من كوكب الزهرة يوجد كوكب زحل، وهو أكثر خفوتًا، حيث يبلغ لمعانه 0.6 أمام نجوم الجدي، وإلى الشرق من زحل يوجد كوكب المشتري، ويبلغ لمعانه -2.3، وهو الآن يبعد أكثر بقليل من 2 درجة شمال شرقي النجم ذنب الجدي.
وأشار إلى أن كوكب الزهرة أول ما سيظهر، وعند رصده بالتلسكوب سيظهر قرصه مضيئًا بنسبة 29% بنور الشمس، ومع مرور الأيام سوف يزداد حجمه الظاهري، في حين تتناقص إضاءة قرصه. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافتة، كما سيبدو بالتلسكوب صغيرًا ويمكن رؤيته محاطًا بنظام حلقات رائع، مؤكدًا أنه غالبًا سيظهر تيتان، وهو أكبر أقماره وأكثرها سطوعًا.
وأبان أبو زاهره أن كوكب المشتري سيكون أكثر لمعانًا من زحل، فالمشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر نقطةً بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده بالمنظار أو بتلسكوب صغير سيشاهَد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تُعرَف باسم “أقمار غاليلو”.