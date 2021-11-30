“هيئة السياحة” تطلق تقويم الفعاليات والمواسم لأشهر الشتاء عبر منصة “روح السعودية”

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة تقويم الفعاليات والمواسم لأشهر الشتاء، عبر منصة “روح السعودية”.
وستمكن الهيئة الجميع من الاطلاع على جميع الأنشطة السياحية والترفيهية في المملكة التي ستُنظم حتى مارس المقبل 2022.
وأوضحت الهيئة أنها ستعمل خلال أشهر الشتاء الحالية على جذب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والعالم ككل، عبر حملة ترويجية للترحيب بزوار المملكة للاستمتاع بالمواسم والأنشطة والفعاليات العالمية والنوعية في مختلف مناطق المملكة، عبر شراكاتها المثمرة مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات والفنادق لتقديم العروض الجاذبة والمميزة. وفق “أخبار 24”.
وتعمل الهيئة مع منظومة السياحة السعودية من خلال تعاون وتكامل وثيق لتحقيق مستهدفات القطاع السياحي للإسهام في الوصول إلى مليون فرصة وظيفية، والوصول كذلك إلى 100 مليون زيارة سنوية.
يُذكر أن المملكة تعيش خلال الفترة الحالية نمواً متسارعاً وحراكاً كبيراً عبر تفاعل الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة مع جميع المواسم والفعاليات والباقات والوجهات، التي برزت بشكل لافت عبر “روح السعودية”.