ما هي مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان التي وافق عليها “الوزراء” اليوم؟

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان، لتقليل انبعاثاته حول العالم.
وكانت أمريكا والاتحاد الأوروبي والشركاء أعلنت رسمياً التعهد العالمي بشأن الميثان، في شهر سبتمبر الماضي، وأطلقت مبادرته في مؤتمر المناخ الذي عُقد في اسكتلندا الشهر الجاري.
ويهدف التعهد إلى تقليل انبعاثات الميثان العالمية والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، حيث وقع على هذا التعهد أكثر من 100 دولة تمثل 70٪ من الاقتصاد العالمي وما يقرب من نصف انبعاثات غاز الميثان البشرية المنشأ.
وشملت قائمة الدول الموقعة على التعهد 9 دول عربية، وهي المملكة، والإمارات، والكويت، وجيبوتي، والعراق، والأردن، والمغرب، وليبيا، وتونس، وهو ما يوضح الدعم العالمي القوي للتعهد، بل ويُنظر إليه على أنه الاستراتيجية الأكثر فاعلية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وفق “أخبار 24”.
وتلتزم الدول المنضمة إلى التعهد بالحد من انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% على الأقل من مستويات 2020 بحلول عام 2030 والتوجه لاستخدام أفضل لمنهجيات الجرد المتاحة لتحديد كمية انبعاثات الميثان، مع التركيز على مصادر الانبعاثات العالية.