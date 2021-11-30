“جردهم الهلال من كل شيء”.. “القحطاني” يثير الجدل بتغريدة عن النصر

أثار الإعلامي الرياضي، حمود القحطاني، الجدل بين متابعيه، بعدما نشر تغريدة مثيرة للجدل عن تجريد نادي الهلال مُسمى العالمي من نظيره النصر، بعد تحقيق الأول بطولة دوري أبطال آسيا 2021.
وقال “القحطاني” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جربعهم الهلال وجردهم من كل شيء.. أخذ مُسمى عالميتهم الوهمية، وحقق آسيا بجميع مسمياتها”.
وتابع “حمود القحطاني”: “الهلال أول ناد سعودي يلعب في المونديال مرتين.. ونادي القادسية سبق أن حقق آسيا، وهو أفضل منهم فعلياً ويستحق الدعم بدلاً عنهم.. حقيقة النصر”. وفق “أخبار 24”.
جربعهم #الهلال وجررردهم من كل شي أخذ مُسمى عالميتهم الوهميه حقق آسيا بجميع مسمياتها وأول نادي سعودي يلعب بالمونديال مرتين #القادسية سبق حقق آسيا وهو أفضل منهم فعلياً ويستحق الدعم بدلاً عنهم👍#حقيقه#النصر
— حمود القحطاني🇸🇦 (@hamoud_1010) November 30, 2021