مدرب “الأخضر”: مباراة الأردن صعبة.. ولدينا الطموح والعزيمة للفوز

قال المدير الفني للمنتخب الوطني، لورينت بونادي، إن مواجهة الأردن ستكون صعبة؛ حيث يمتلك منتخبًا قويًا حقق نتائج جيدة في الفترة الماضية.
وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عُقد اليوم (الثلاثاء):”لدينا الطموح والعزيمة بجانب الجودة والإمكانيات التي تمكننا من تحقيق ما نبحث عنه في هذه المواجهة وهو الفوز”.
وأتم المدير الفني للمنتخب الوطني، تصريحاته بقوله:”الأداء في المباراة الأولى هو مفتاح للمباريات التالية”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الأردني، يوم غد (الأربعاء) في مستهل مشواره ببطولة كأس العرب.