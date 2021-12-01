بعد تصريحاته عن “المثلية”.. صحف بريطانية تهاجم “أبو تريكة” و”بي إن سبورت” توبخه

تعرّض اللاعب المصري والمحلل بقنوات “بي إن سبورت” محمد أبو تريكة، لهجوم كبير من كبرى الصحف البريطانية كالجارديان وديلي ميل؛ بسبب تصريحاته الأخيرة عن المثلية الجنسية.
أبو تريكة كان قد انتقد تخصيص رابطة الدوري الإنجليزي جولتين في البطولة لدعم المثليين، مطالباً اللاعبين المسلمين في الدوري الإنجليزي بعدم المشاركة في تلك المباريات التي تدعم المثليين، كما طالب القناة بعدم بث المباريات التي تذاع في تلك الجولات.
ورغم أن قناة بي إن سبورت لم تعقب على تصريحات اللاعب السابق للأهلي المصري ومنتخب مصر، إلا أن الصحف البريطانية أشارت إلى أنه تلقى توبيخاً من إدارة القناة بسبب ما قد تسببه تصريحاته من أزمة مع رابطة الدوري الإنجليزي.
وتلقى أبو تريكة عدة انتقادات لتطرقه للحديث في قضايا عامة بعيدة عن كرة القدم، في الوقت الذي أشاد فيه كثيرون بموقفه، معتبرين أن تصريحاته تدخل ضمن حرية التعبير في رفض حملات دعم المثلية الجنسية.