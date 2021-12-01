انتهاء أزمة سعود عبد الحميد بعد تدخل رئيس اتحادي سابق

قال الإعلامي الرياضي، عبدالله فلاتة، إن هناك تدخلاً من قبل رئيس اتحادي سابق في قضية لاعب الفريق سعود عبد الحميد بالنادي.
وأشار عبدالله فلاتة، ببرنامج “أكشن مع وليد”، إلى أن أزمة اللاعب قد انتهت بعد تدخل الرئيس الاتحادي السابق.
ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر تويتر، في وقت سابق، تصريحات على لسان رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الحالي، أنمار الحائلي قال خلالها: “رفضت جميع الواسطات التي تدخلت لإنهاء مشكلة عقد اللاعب سعود عبدالحميد وأتمنى له التوفيق في وجهته المقبلة”. وفق “أخبار 24”.
وغاب اللاعب سعود عبدالحميد عن مواجهة الاتحاد الأخيرة أمام الطائي بقرار إداري بسبب أزمة تجديده مع النادي حتى الآن مع اقتراب انتهاء عقده.