“البنوك السعودية” تحذر من الوقوع ضحية للاحتيال بطرق الهندسة الاجتماعية

حذرت الأمينة العامة للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، رابعة الشميسي، من طرق الاحتيال باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية.
وبيّنت الشميسي أن المحتالين يدّعون في بعض الأحيان أنهم من جهة رسمية بإخبار العميل بأنهم اطلعوا على معلوماته المصرفية، وهذه إحدى طرق الهندسة الاجتماعية ليشارك العميل جميع معلوماته، من رقم حساب، أو رقم هوية، أو رمز توثيق.
وأوضحت أن موظفي البنوك لا يقومون بالاتصال بالعميل لسؤال عن رمز التوثيق بهدف تحديث المعلومات لدى البنك.
وأشارت إلى أن مقطعاً صوتياً تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدّعي أنه من جهة رسمية ويطلب من عميل البنك معلومات شخصية والتحقق من عملياته المصرفية، وهذه إحدى طرق المحتالين يجب الحذر من إعطائهم المعلومات الشخصية والتجاوب معهم. وفق “أخبار 24”.