“جامعة الجوف” تعلن طرح عدد من الوظائف الصحية للمواطنين والمواطنات.. والتقديم اليوم

أعلنت جامعة الجوف، طرح عدد من الوظائف الصحية بنظام العقود على الوظائف الرسمية، في عدد من التخصصات.
وقالت الجامعة إن الوظائف مطروحة للمواطنين والمواطنات، وعددها 15 وظيفة، داعية الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط؛ للتقديم عن طريق المنصة الإلكترونية لبوابة التوظيف من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.
وأبانت أن الوظائف بمسميات: طبيب نائب، وطبيب مقيم أسنان، وطبيب مقيم “بشري”، وأخصائي تمريض أول، وصيدلي، بالإضافة إلى فني مختبرات طبية، ومساعد صحي (مسعف، ومساعد ممرض)، لافتة إلى أن التقديم لها سيكون اعتباراً من اليوم الأربعاء، وحتى الأحد المقبل 5 ديسمبر.
وأوضحت أن المستندات المطلوبة: صورة من الهوية الوطنية، وصورة من المؤهلات العلمية، وصورة من شهادات الخبرة مصدقة من جهة العمل مع إحضار ما يثبتها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للموظفين في القطاع الخاص للوظيفة التي تتطلب خبرة.
وفق “أخبار 24”.