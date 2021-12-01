لجنة من 5 جهات تضع نماذج استرشادية للتقارير السنوية للجهات الحكومية

قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة دائمة في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة، لمراجعة دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة الذي أقره المجلس خلال جلسة الأسبوع الماضي، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من السنة المالية القادمة.
ونص قرار المجلس على أن تكون هذه اللجنة برئاسة مدير عام المركز، وعضوية ممثلين من ذوي الكفاءة والاختصاص، من كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية، والديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وأشار المجلس في قراره إلى أن اللجنة ستجتمع دوريًا كل عام بما لا يقل عن مرتين، على أن يكون من بين صلاحياتها تعديل ومراجعة تقارير الجهات الحكومية، والرفع عن ذلك لمجلس الوزراء.
وتختص هذه اللجنة بالنظر في استفسارات الجهات المعنية الخاصة بتطبيق دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة والإجابة عنها، على أن تضع اللجنة القواعد اللازمة لعملها ولرئيس اللجنة تعيين أمين لها. وفق “أخبار 24”.
وكلّف المجلس، اللجنة، بدراسة مدى مناسبة تقصير المدد الخاصة بإعداد التقارير السنوية ودارستها من الجهات المعنية، على أن تعدّ تقريرًا بذلك يتضمن النتائج التي توصلت إليها ومقترحاتها حيال ذلك، والرفع به خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وطبقاً للقرار؛ يقوم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والجهات ذات الصلة، بإعداد نماذج استرشادية للتقارير السنوية للأجهزة العامة المعنية بتطبيق الدليل.