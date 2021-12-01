بدء إصدار تصاريح التخييم في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية.. وهذه الضوابط والشروط

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اليوم (الأربعاء)، إصدار تصاريح المخيمات للجهات الحكومية والأفراد في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية في مختلف المناطق.
وقال المركز إن تصاريح التخييم يتم إصدارها بسهولة للأفراد والجهات الحكومية؛ عن طريق إدارات تنمية الغطاء النباتي، وإدارات المتنزهات الوطنية، وفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المناطق المختلفة.
وشدد على أهمية التزام حامل التصريح بالضوابط والاشتراطات الضرورية للتخييم وفقًا للوائح والأنظمة، ونظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وذلك بالحفاظ على الغطاء النباتي ونظافته، وتجنب السلوكيات غير الحضارية أثناء التخييم وبعده، وغير ذلك من ضوابط.
ووضع المركز مجموعة من الشروط للحصول على التراخيص للجهات والأفراد، منها أن يكون موقع التخييم تحت إشرافه، وتوفير أدوات الأمن والسلامة بحسب متطلبات الدفاع المدني، إضافة لتوفر هوية وطنية أو إقامة نظامية للأفراد، وختم رسمي على نموذج طلب التصريح للجهات. وفق “أخبار 24”.
واشترط عدم تجاوز مدة التخييم الـ3 أشهر، وأن تكون المساحة 5 آلاف متر مربع للأفراد و25 ألف متر مربع بحد أقصى للجهات، إضافة إلى المحافظة على الغطاء النباتي في مواقع التخييم، والابتعاد عن السلوكيات الضارة مثل الرعي والصيد والاحتطاب، وعدم استخدام المخيمات لأي أغراض غير التخييم، مع اتباع النظام الخاص بالمتنزه.