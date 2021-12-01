“الأخضر” يختتم استعداده لمواجهة الأردن في بداية مشواره بكأس العرب

اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم (الثلاثاء) تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن مساء يوم غدٍ (الأربعاء) على “استاد المدينة التعليمية “، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العرب فيفا قطر 2021.
وأجرى “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “ملعب نادي الخريطيات الرياضي “، تحت إشراف المدير الفني “لورينت بونادي”.
وبدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وأجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر مساء اليوم فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المنتخب الوطني يقع في المجموعة الثالثة من كأس العرب فيفا قطر 2021 ، إلى جانب منتخبات المغرب، الأردن، فلسطين.