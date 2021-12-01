“الأرصاد”: تنبيه مناخي لشهر ديسمبر.. درجات حرارة وأمطار أعلى من المعدل

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم (الأربعاء)، تنبيهاً حول المناخ المتوقع لشهر ديسمبر الحالي، يتضمن توقعات درجات الحرارة السطحية، والأمطار.
وقال المركز إن التوقعات تشير إلى معدلات درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي على جميع مناطق المملكة؛ بمقدار يصل إلى درجة مئوية واحدة، بينما يصل أقصى ارتفاع إلى درجة ونصف مئوية على الأجزاء الغربية من منطقة تبوك.
وأوضح أن نماذج التوقعات الاحتمالية تشير إلى ارتفاع معدل هطول الأمطار خاصة على مناطق الحدود الشمالية وتبوك، وحائل، وأجزاء من منطقتي الشرقية، والرياض (تشمل مدينة الرياض).
وأضاف أن الأمطار المتوقعة ستكون عند المعدل على بقية مناطق المملكة، فيما عدا منطقة جازان التي يتوقع أن تكون الأمطار فيها أقل من المعدل.
وفق “أخبار 24”.