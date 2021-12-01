متحدث “الصحة” يوضح المقصود بأن متحور أوميكرون “مثير للقلق” ويدعو لارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم (الأربعاء)، أنه يجري متابعة للوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا في المملكة، خاصة بعد رصد متحور أوميكرون.
وأشار العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري، إلى معنى تصنيف منظمة الصحة العالمية بأن هذا المتحور مثير للقلق.
وقال إن معنى أن يكون هذا المتحور مثيرًا للقلق، أن أنماط الفيروس الوبائية قد تتغير، إما عن طريق زيادة انتشار سرعة الفيروس بين الأشخاص، أو زيادة شدة الأعراض، أو تسببه في حالات حرجة أو وفيات، أو حدوث انخفاض في الاستجابة للقاحات. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن الدراسات مستمرة حول “أوميكرون”، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، المزدحمة أو غير المزدحمة، مع غسل اليدين، موجها نصيحة لمن لم يكمل جرعات اللقاح بضرورة استكمالها.
متحدث #وزارة_الصحة يوضح ماذا يعني تصنيف منظمة الصحة العالمية للمتحور بأنه مثير للقلق.#واس_عام pic.twitter.com/6W1Uulmkro
— واس العام (@SPAregions) December 1, 2021