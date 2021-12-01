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جديد الخرج > حملة مكارم الاخلاق بهيئة الخرج مستمرة
01/12/2021   8:53 م

حملة مكارم الاخلاق بهيئة الخرج مستمرة

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تواصل هيئة محافظة الخرج تفعيل حملة مكارم الأخلاق مع عدد من الدوائر الحكومية ، باشراف مباشر من رئيسها الشيخ محمد بن عبدالله المطيري.

حملة مكارم الاخلاق بهيئة الخرج مستمرة

جديد الخرج
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