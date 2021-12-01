حملة مكارم الاخلاق بهيئة الخرج مستمرة

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تواصل هيئة محافظة الخرج تفعيل حملة مكارم الأخلاق مع عدد من الدوائر الحكومية ، باشراف مباشر من رئيسها الشيخ محمد بن عبدالله المطيري.
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منصات الخرج اليوم الوجهة الاولى لأهالي الخرج